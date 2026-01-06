Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Orta saha takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılılarda hedefteki isimlerden biri de Ederson. Galatasaray, Ederson için resmi adımları atmaya başladı.

Trabzonspor'u 4-1 yenerek Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'da gündem transfere döndü. Sarı-kırmızılıların ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri de orta saha takviyesi.

OYUNCU HAKKINDA BİLGİ İSTEDİ

Galatasaray'ın orta saha için en ciddi adaylarından biri de Ederson. Sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen Brezilyalı futbolcu için resmi girişimlere başladı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre; Galatasaray, Ederson transferi için resmi görüşmelere başladı ve oyuncu hakkında bilgi istedi.

Ederson için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu haber detayında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde Atalanta'nın Ederson için 40 milyon Euro talep ettiği öne sürülmüştü.

Bu sezon 19 maça çıkıp 1423 dakika sahada kalan Ederson, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.