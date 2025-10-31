Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcılığını yapan atletik performans antrenörü Dursun Genç’in görevine son verildi. Sarı kırmızılı kulüpteki görevi Okan Buruk'un teknik ekibinde, yardımcı hoca olan Genç'in 3 haftadır Kemerburgaz'a gelmediği öğrenildi.
Yönetim kanadıyla bir anlaşmazlık yaşayan yardımcı hocanın raporsuz olarak antrenmanlara katılamaması ve Kemerburgaz'a uğramaması nedeniyle sözleşmesi feshedildi.