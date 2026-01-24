Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullanı:

"Öncelikle Karagümrük takımını özellikle tebrik etmek istiyorum. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadroları var. Belki kadro yapısı kağıt üzerinde çok güçlü görünmeyebilir ama takım olarak bence çok iyi oynadılar. Başta teknik direktörleri olmak üzere tüm oyuncularını tebrik ediyorum.

Açıkçası artık 'Burada bir daha maç oynamayalım' diyeceğim bir stat burası. Olimpiyat Stadı’nın üzerimizde bir kabusu var. Burada çok iyi oynadığımız bir maçı hatırlamıyorum. Geçmiş yıllarda da Karagümrük, İstanbulspor gibi maçlarda benzer şeyleri yaşadık. Mental olarak bu statta çok iyi hazırlanamadığımızı söyleyebilirim. Nedenini tam olarak ben de bilmiyorum çünkü maç öncesi her şey iyi gözüküyor, oyuncular konsantre ve hazır görünüyor. Ama sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjisi çekilmiş gibi oluyor.

Bugün ilk yarıda da bunu yaşadık. Üç gün önce çok yüksek tempolu bir maç oynadık, tabii ki bunun bir yorgunluğu var. Ama bu yorgunluğun maçın sonuna doğru hissedilmesi gerekir. İlk yarıda golü bulmuş, moralli bir takımız. Buna rağmen ilk yarının belli bölümlerinde iyi oynamadık, hatta gereksiz şekilde geriye çekildik. Galatasaray normalde hiçbir rakibe karşı bu kadar geriye yaslanmazken, bugün ilk yarıda rakibe topa sahip olma şansı verdik. Bu nedenle kötü bir ilk yarı geçirdik.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

İkinci yarıda ise biraz daha uyandık. Berkan’ın girişiyle savunma önündeki dengeyi daha doğru kurduk. Stoperlerimiz oyuna daha iyi girdi, beklerimiz daha yukarı çıktı. Bireysel olarak da daha iyi işler yaptık ve erken üçüncü golü bulduk. Sonrasında çok fazla değişiklik yaptık. Bunun bir sebebi yorgun oyuncularımızı dinlendirmek, diğer sebebi de daha az süre alan oyuncularımıza şans vermekti.

Günün sonunda bizim için çok önemli bir galibiyet aldık. Şu anda en yakın rakibimizin önündeyiz. Bu kritik haftalarda, özellikle Şampiyonlar Ligi sonrası üç gün sonra oynanan lig maçlarında adaptasyon, konsantrasyon ve fiziksel–mental sorunlar yaşanabiliyor. Bugünü üç puanla kapattığımız için mutluyum.

"BİRLİKTELİĞE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Öncelikle buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Sonuç ne olursa olsun yanımızdalar. Biz de onlar için mücadele ediyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir mücadele verdik ve onları mutlu etmek istiyoruz. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da onları mutlu etmek istiyoruz.

Üç senedir şampiyon oluyoruz. Bu sezon hedefimiz dördüncü şampiyonluk ve Avrupa’da başarı. Bu yolda doğru şekilde ilerliyoruz. Transfer dönemini de iyi geçirip kadromuzu daha da güçlendirdiğimizde çok daha büyük hedeflere yürüyebileceğimize inanıyorum.

Bu dönemde birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Transfer dönemi bazen enerjimizi düşürebiliyor ama taraftar, futbolcu ve yönetim olarak hep birlikte olursak çok büyük başarılar elde ettik, yine edebiliriz. Saha içinde ve saha dışında bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Karşımızda farklı şekilde hareket etmeye çalışanlar da var. Biz dik durup enerjimizi doğru kullanmalı ve sadece oyunumuzla başarıya odaklanmalıyız. Bunu yaptığımızda, daha önce başardığımız gibi yine başaracağız."

“YASER ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU”

Okan Buruk, Yaser Asprilla ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Yaser çok yönlü bir oyuncu. Daha önce on numara pozisyonunda, forvet arkasında, sağ ve sol kanatta oynayabilmiş bir isim. Dikine gidebilen, bire birde etkili, bloklar arasında bağlantı kurabilen ve kilidi açabilecek bir profil. Mevcut oyuncularımızdan biraz daha farklı bir özellik katıyor bize. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki Ajax maçından sonra futbolda yaşanabilecek en zor süreçlerden birini yaşadık. Bu duruma bir daha düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi bitene kadar bunu en iyi şekilde tamamlayacağız. Çünkü önümüzde üç büyük hedef var: Şampiyonlar Ligi, lig ve Türkiye Kupası."