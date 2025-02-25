Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmadan 0-0'la ayrılıp birer puanı hanelerine yazdırdı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın Sloven hakemi Slavko Vincic hakkında açtı ağzını yumdu gözünü...

"ELİ AYAĞI TİTREDİ"

Tecrübeli çalıştırıcı, maçın birçokları tarafından beğenilen hakemi hakkında "Maçı inanılmaz durdurdu. Bu kadar kötü yöneteceklerse, yönetmesinler. İyi hakem gelecekse, burada hakem seçmek çok önemli. Bu hakem üzerinden yapılan inanılmaz hava oldu. Herkes bu hakemin geleceğini biliyordu. Maribor'dan hakem geliyor. Acun Ilıcalı'nın Maribor'da takımı var, UEFA Başkanı'nın Ali Koç ile yakınlığı, bir sürü bu hakemi dışarıdan rahatsız edecek, baskı altına alabilecek şey var. Hakem bugün doğru kararlar alamadı, Şampiyonlar Ligi finali yöneten hakemin burada eli ayağı titredi" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR DA İSTEDİ

Buruk'un açıklamaları bu şekildeyken Trabzonspor, derbinin ardından bir açıklamayla Slavko Vincic'in maçlarına atanmasını istediğini belirtti. Açıklama özetle şöyle oldu: "Kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz."

"MAÇI İYİ KONTROL ETTİ"

Öte yandan hal böyleyken Sarı-Kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise hocası Buruk'un aksine maçın hakemi Slavko Vincic için maç sonunda bambaşka ifadeler kullandı. Kendisine hakem performansı sorulan 26 yaşındaki süper yıldız, "Adil yönetti. İyi bir hakem. Onu tanıyoruz. Şikayetimiz yok. Maçı iyi kontrol etti" diye konuştu.