Ekranların sevilen sunucusu ve komedyeni Okan Karacan, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı süreçle yeniden gündemde. Karacan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ameliyatın ardından hızla kilo veren ve bu süreçte ekranlardan uzak kalan Karacan, “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyerek, fiziksel değişimin kariyerini nasıl etkilediğini samimi bir şekilde anlattı. Hayatındaki ani değişimlerle başa çıkmakta zorlandığını belirten Karacan, “Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim” sözleriyle dikkat çekti.

"HASTANEYE YATTIM, GÜNLÜK 6 BİN LİRA ÖDEDİM"

Karacan, yaşadığı zorluklar nedeniyle uzman desteği aldığını da açıkladı. Doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyen Karacan, bu süreci şu sözlerle özetledi: “Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hâlâ görüştüklerim var.”