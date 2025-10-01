"1978 Maraş Katliamı" davasında yargılanan Ökkeş (Kenger) Şendiller, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şendiller için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.
Şendiller'in cenazesi 3 Ekim'de Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
91'DE VEKİL SEÇİLMİŞTİ
Şendiller, 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili seçilmiş, Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrıldıktan sonra Büyük Birlik Partisi'ne geçmişti.
1995 seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim ittifakı yapan Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Şendiller, istifa ederek ayrıldığı 2008 yılına kadar BBP'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
MARAŞ'TA NELER YAŞANDI?
1978 yılında Kahramanmaraş'ta Alevi vatandaşlara yönelik günlerce süren saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybetti.
100'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken, olayların ardından 29 idam ve 7 müebbet kararı verildi.