İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında dün oyuncu Oktay Kaynarca jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kaynarca'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Kanal6Haber'den Gizemnur Gül'ün haberine göre ünlü oyuncu ifadesinde şunları söyledi:

'REKLAM YÜZÜ OLACAKTIM'

"İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklanmış maddeler karşısındayım. Ben sormuş olduğunuz Günümüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum. 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında' Rabia Karaca’nın ifade ettiği 'Murat ile Oktay’ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti' şeklindeki beyanını kabul ediyorum.

(Rabia Karaca)

'100 BİN DOLARI İADE ETTİM'

(Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım.)Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca’nın ifade ettiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca’yı isim olarak tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100.000 dolar aldım, sonrasında bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim.''

(Murat Gülibrahimoğlu)

Ayrıca Kaynarca serbest bırakılmasının ardından bir de yazılı açıklama yaptı. Uyuşturucu iddialarını reddeden Kaynarca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'KOLLUK KUVVETLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM'

Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

'RAPOR GELDİĞİ ANDA PAYLAŞACAĞIM'

Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır.

'BU OPERASYONUN SONUNA KADAR DESTEKÇİSİYİM'

Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.