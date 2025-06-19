Türk televizyonlarının sevilen ve usta oyuncularından Oktay Kaynarca özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.

Katıldığı bir televizyon programında evlilik ve baba olma konusundaki düşüncelerini içtenlikle paylaşan Kaynarca, geçmişe dair pişmanlıklarını da açıkça dile getirdi.

Kaynarca, hayatındaki eksik kalan yönlerden biri olarak çocuk sahibi olamamasına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim.”

Yıllar içinde değişen bakış açısını samimiyetle anlatan oyuncu, baba olmanın hâlâ en büyük arzularından biri olduğunu belirtti.

'BUGÜNKÜ AKLIM OLSA...'

Yalnızlığın zamanla daha çok hissedildiğini belirten Kaynarca, açıklamasında şunları söyledi:

“Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım.”

Sözleriyle sosyal medyada da büyük ilgi gören Oktay Kaynarca’ya, birçok takipçisinden “duygulandıran açıklama” ve “samimiyetinle her zaman takdir ediliyorsun” gibi yorumlar geldi.