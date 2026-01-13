İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlü isimlere yönelik soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da dahil olduğu altı kişi; ATK'deki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

SAVCILIĞIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında savcılıktan talep edilen "ev hapsi" istemi Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Mahkeme, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verdi.

İKİ TUTUKLAMA KARARI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.