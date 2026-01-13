İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlü isimlere yönelik soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da dahil olduğu altı kişi; ATK'deki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
SAVCILIĞIN TALEBİ REDDEDİLDİ
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında savcılıktan talep edilen "ev hapsi" istemi Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.
Mahkeme, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verdi.
İKİ TUTUKLAMA KARARI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SORUŞTURMA
Ünlülere yönelik 6'ncı dalga operasyon bugün yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde altı yeni isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, şarkıcı Rabia Karataş ve sosyal medya ünlüsü Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.
Altı kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Burada kan, saç ve idrar örneği veren isimler, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.