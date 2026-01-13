Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımların başrolünü üstlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Altı kişilik gözaltı listesinde Kaynarca'nın yanı sıra şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu da yer aldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,



Oktay KAYNARCA

Emel MÜFTÜOĞLU

Neda ŞAHİN

Ali SERT

Rabia KARATAŞ

Selen ÇETİNKAYA



*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.



Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”





