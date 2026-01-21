İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi geçtiğimiz günlerde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Kaynarca ile sanatçı Emel Müftüoğlu’ndan Adli Tıp Kurumu’nda kan ve kıl örnekleri alındı.

Yapılan incelemelerde iki ismin de uyuşturucu testlerinin temiz çıktığı bildirildi.

KAYNARCA İDDİALARA SERT ÇIKTI

Gelişmeler sonrası sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine sessizliğini bozan Kaynarca, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaynarca paylaşımında, sevenlerinin sosyal medyada yapılan asılsız iddialara prim vermeyeceğini ifade ederek, "Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır" ifadelerini kullandı.