İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun verdiği saç ve kan örneklerinin sonuçları çıktı.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından iki ismin uyuşturucu testi 'negatif' çıktı.

Kaynarca ve Müftüoğlu geçen gün gözaltına alınmış; 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.