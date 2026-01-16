İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun verdiği saç ve kan örneklerinin sonuçları çıktı.
Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından iki ismin uyuşturucu testi 'negatif' çıktı.
Kaynarca ve Müftüoğlu geçen gün gözaltına alınmış; 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SORUŞTURMA
Ünlülere yönelik 6'ncı dalga operasyon 13 Ocak Salı günü yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde altı yeni isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, şarkıcı Rabia Karataş ve sosyal medya ünlüsü Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.
Altı kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Burada kan, saç ve idrar örneği veren isimler, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılık, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında savcılıktan talep edilen "ev hapsi" istemi Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.
Mahkeme, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı vermişti.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.