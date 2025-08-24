Piyasada geçen yıla göre yüzde 68’i bulan fiyat artışları görüldü. Ortalama bir okul alışverişinin 12 bin TL’yi bulduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların velilere belirli markaları zorunlu tuttuğunu ve bunun yasaya aykırı olduğunu söyledi.

ESNAF BUGÜNÜ BEKLİYOR

Okul alışverişinin ailelerin sırtına ciddi yükler getirdiğini belirten Palandöken, “Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Hazırlıklı olan da var, olamayan da. Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir. Halbuki veli kendi istediği yerden siyah pantolon, beyaz gömlek, eşofman ya da spor ayakkabısını rahatlıkla alabilmeli. Ancak maalesef bu serbestlik yok. Bu da kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor. Bu alışverişlerden esnaf büyük bir ciro bekliyor” dedi.