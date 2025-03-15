Avustralya’daki Queensland’in kırsal Banana bölgesinde bir okul, üzerinde üç parmaklı ayak izleri bulunan kaya parçasını incelemeleri için paleontolog Anthony Romilio’yu davet etti.

Romilio, yaptığı incemeler sonucu bu kaya parçasının yaklaşık 200 milyon yıl öncesine, Erken Jura Dönemi’ne ait olduğunu ve yüzlerce fosilleşmiş dinozor ayak iziyle kaplı olduğunu tespit etti. Bu şimdiye kadar belgelenmiş en yoğun dinozor izlerinin bulunduğu alanlardan biri olarak kaydedildi. İlginç olan ise bu önemli fosillerin yıllarca fark edilmeden, okul bahçesinde yer almasıydı. Romilio, "Böylesine değerli bir fosil parçasının tüm bu yıllar boyunca bir okul bahçesinde bulunması gerçekten inanılmaz" dedi.

2002 yılında kömür madencileri tarafından ortaya çıkarılan kaya, fark edilen sıra dışı izleriyle Biloela kasabasındaki bir okula bağışlanmıştı ve zamanla okulun girişinde sergilenmeye başlanmıştı fakat araştırmacılar bölgedeki dinozor fosillerini araştırmaya başlamadan önce, kaya uzun süre kimsenin dikkatini çekmemişti. Romilio, bazı öğretmenlerin bu kaya parçasını bir replikadan ibaret sandığını ve aslında neye sahip olduklarını fark etmediklerini belirtti.

66 TANE TESPİT EDİLDİ

Romilio’nun yaptığı incelemede, kaya üzerinde 66 farklı dinozor ayak izi tespit etti. Bu izlerin, iki ayak üzerinde yürüyen küçük ve tıknaz bir otçul dinozor türü olan Anomoepus scambus’a ait olduğu belirlendi. Romilio, "Fosilleşmiş ayak izleri, dinozor fosillerinin en yaygın türü olsa da genellikle göz ardı ediliyor. Kemik fosilleri daha fazla ilgi çekse de ayak izleri, dinozorların davranışları hakkında çok şey anlatabiliyor" şeklinde konuştu. Öte yandan Romilio’nun bölgedeki fosil arayışları başka dikkat çekici keşiflere de yol açtı. Bir kömür madeni otoparkında, araçların çimenlere zarar vermemesi için yerleştirilen iki tonluk kaya bloğunda açıkça görülen bir dinozor izi keşfetti.