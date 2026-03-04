Van’da bir ilkokulda iki öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, öğrencilerden biri gözüne bir cismin isabet ettiğini iddia etti.

CESUR KIZ ÖĞRENCİ SALDIRGAN VELİYİ DURDURDU

Olayın ardından yaralandığını öne süren öğrencinin velisi durumu öğrenir öğrenmez okula geldi. Cismi attığı iddia edilen çocuğa tepki göstererek fiziki müdahalede bulundu. Çevredeki öğretmenler ve okul görevlileri olaya müdahale etmeye çalışsa da taraflar arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan kargaşa, araya giren bir kız öğrencinin cesurca müdahalesiyle son buldu. Küçük öğrencinin tarafları sakinleştirmeye çalışması üzerine ortam yatışırken, olay okul yönetimi tarafından kontrol altına alındı.

Yaşananların ardından okul idaresi konuyla ilgili inceleme başlatırken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay, okul güvenliği ve veli-öğrenci ilişkileri konusunda yeniden tartışma başlattı.