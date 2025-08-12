SÖZCÜ’nün ülke gündemine getirdiği ‘sahte okul birincisi skandalı’ yargıya taşındı. Okul notlarıyla sonradan oynanarak okul birinciliğinin elinden alındığını belirten Yağmur Çolak yaşadığı skandalı hem Milli Eğitim Bakanlığı müfettişine anlattı hem de dava açtı. Yürütmenin durdurulması istemiyle dün (pazartesi) açılan dava, zamanlama açısından kritik önem taşıyordu. Çünkü ÖSYM’nin tercih başvuruları Çarşamba günü son buluyor. İdare Mahkemesi bu durumu göz önünde bulundurarak ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Böylece Yağmur’un ÖSYM’nin okul birincilerine sağladığı kontenjanlardan yararlanma hakkı kaybolmamış oldu.

Yağmur Çolak, Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER’e yaptığı şikayet başvurusunun ardından şikayetini bir de bakanlık müfettişine anlattı. Ardından da konuyu Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine taşıdı. Ankara Barosu Genel Sekreteri Avukat Özge Şimşek Çağlayan aracılığıyla açılan davanın dilekçesinde, Yağmur Çolak’ın okulundan birincilikle mezun olduğu, mezuniyet töreninde kendisine birincilik plaketi verildiği ve isminin birincilik kütüğüne çakıldığı, ancak birinciliğinin ÖSYM’ye bildirilmediği, yerine başka bir ismin gönderildiği belirtildi. Dilekçede, hukuka aykırı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

BELGE VE BİLGİLERİ GETİR

Yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, özel okul ile Milli Eğitim Bakanlığından şikayet konusu işlemle ilgili, birincilik belgesi, not ortalamaları ve diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer suretini 3 gün içerisinde mahkemeye göndermesini istedi. Bilgileri vermeye mecbur olduğu okula ihtaren bildiren mahkeme, savunmanın da bu süre içerisinde yapılmasını talep etti.