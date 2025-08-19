Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencileri okul heyecanı velileri ise kırtasiye korkusu sardı. Düşen alım gücüne bu yıl ara zam yapılmaması da eklenince veliler için bu yıl okul alışverişleri daha acılı olacak. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, öğrencinin bu yılki kırtasiye sepetinin geçen yıla göre yüzde 67 oranında zamlandığını belirtti.

İKİ YILDA YÜZDE 140

2025-2026 yılı eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 20 milyon öğrenci ve velisi ile 1 milyon 300 bin eğitimcinin bu yıl da sorunlarla boğuşacağını belirten Sarıgül, “Bir öğrencinin sadece kırtasiye gideri 4 bin lirayı buldu. Okul kıyafetleri, servis giderleri, beslenme ile birlikte masrafı asgari ücreti aşıyor” diye konuştu.

Sarıgül, TBMM’de yaptığı açıklamada “2023 ve 2025 yıllarında iki yılda kırtasiye malzemelerinde yüzde 140’ın üzerinde artış yaşandı. Geçtiğimiz ağustos ayında 17 bin 2 TL alan bir asgari ücretlinin maaşı 1 yıl içinde sadece yüzde 30 artarak 22 bin 104 TL olurken, aynı dönemde kırtasiye giderlerinde yüzde 67’lik bir artış var” dedi ve şunları söyledi: “Vatandaşın gelirinde yüzde 30 giderinde yüzde 67 artış yaşanırken bu iktidar hâlâ enflasyon rakamları ile oynayarak övünüyor. Kişi başı gelirin 15 bin 971 dolar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul alışverişi için sokağa çıksın. Boş beslenme çantasının fiyatı bile arttı, içini doldurmak zaten imkansız.”

Beslenme çantası da boş kalacak

Veliler, yeni eğitim-öğretim yılı için yapılacak başlangıç masraflarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünürken, yıl içindeki ortaya çıkacak giderler için de endişeleniyor. Gıda enflasyonundaki artış nedeniyle, beslenme çantasını da doldurmak zorlaşacak. Temel gıda ürünlerini bile sofrasından eksilten vatandaşlar, çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan besinleri beslenme çantasına koyamayacak.