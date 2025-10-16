Olay, Yenişafak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü F.Ö. (48), çocuklarıyla birlikte park halindeki otomobiline bindiği sırada okulun kantininde çalışan K.K. (17) tarafından tabancayla vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdürün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABASI KANTİN İŞLETİYORDU

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırganın babasının bir süre önce okulun kantinini işlettiği, kantin sözleşmesi nedeniyle okul müdürünü tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.