14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanırken, olaydan yalnızca bir gün sonra Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin okuluna düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye'de infial yaratan durumun ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki okulların tamamında en az 2 polis görevlendirirken, okul yönetimleri de köklü kural değişikliklerine gitti.





Öğrenci disiplinine yönelik ilave tedbirler alan bazı okullar, okula girişlerde öğrencileri aramaya tabi tuttu.



METRELERCE UZAYAN KUYRUKLAR OLUŞTU



İzmir'de çekilen görüntülerde yüzlerce öğrenci, okula girişte yapılan güvenlik araması nedeniyle kuyruğa girdi. Söz konusu uygulamanın sürdürülemez olduğunu belirten veliler duruma tepki gösterirken, sosyal medya kullanıcıları ise öğrencilerin çok uzun süreler kuyrukta bekletilemeyeceğini söyleyerek öğrenci taraması uygulamasına tepki gösterdi.



Uzun kuyrukların okullara yönelik saldırı girişimleri için daha güvenliksiz bir ortam yarattığını belirten kullanıcılar "Şu ana kadar gördüğüm en saçma uygulama. Çocuklar şimdi daha açık hedefler. Güvenlikleri sağlanmış mı oldu sırada bekletilerek?" sözleriyle kuyruklara tepki gösterdi.







