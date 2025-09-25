İstanbul Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul servislerinin güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme ele alındı.

Halihazırda taksi, minibüs ve taksi dolmuşlarda kullanılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarının, okul servislerine de entegre edilmesi önerildi.

OKUL SERVİSLERİNE ARTIK ZORUNLU OLDU

Bu doğrultuda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin şu şekilde güncellenmesi talep edildi:

“Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır.”

Toplantı sonunda yapılan oylamada, kamera zorunluluğu kararı oy birliğiyle alındı.

2026'DA BAŞLAYACAK

Uygulamanın, gerekli imza süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.