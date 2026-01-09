3 yıl önce İstanbul Valisi Davut Gül’ün emriyle başlatılan ‘Spor Şehri İstanbul’ adlı proje için bu kez vali Gül’ün emriyle soruşturma açıldı. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 3 milyon öğrenciden, 1 milyonunu lisanslı sporcu yapmayı hedefleyen proje için tüm okullarda “Okul Spor Kulübü” kuruldu. Spor Toto başta olmak üzere özel sektördeki şirketler sponsor oldu. Okulların, spor kulüpleri malzemeleri böylece MEB bütçesi kullanılmadan alınacaktı. Vali Davut Gül’ün iyi niyetle başlattığı proje, yolsuzluk iddiasıyla soruşturmalık oldu.

VALİ SORUŞTURMA AÇTI

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Şehri İstanbul Projesi Komisyonu’na 2024-2025 eğitim yılında 4 öğretmen daha alındı. Doktora ve yüksek lisanslı öğretmenler T.K., Y.G., O.G. ve SD. spor malzemesi alımında usulsüzlük yapıldığını saptayıp valiliğe ihbar etti. Vali Gül’ün emriyle Spor Şehri İstanbul Projesi Komisyonu’nun yaptığı ihalelere ve sorumlulara soruşturma açıldı. Komisyon üyesi öğretmenler müfettişlere sunduğu belgelerde komisyon üyesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü A.N.Ç., kamu görevlisi olmayan A.N. ile beden eğitimi öğretmeni ve proje koordinatörü C.Ö. imzalı ihalelere dikkat çekti.

ŞİRKETLER DEVLETE SIZMIŞ

İddialara göre ihaleye giren ve kazanan 2 şirketin yetkilileri, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Şartname Grubu’na eklenerek, devletin gizli yazışmalarını görmeleri sağlandı. Resmi şartname, bu şirketler lehine değiştirilmeye kalkışılıp, okullarda spor dalı tescilsiz branşlar için malzeme ve rezerv adı altında ihtiyaç fazlası spor malzemesi aldırıldı. İhtiyaçtan çok fazla sayıda alım yapılıp, Ümraniye ve Bakırköy’deki depolarda bekletilip, okullara dağıtılmadı. Binlerce spor malzemesi de ihaleyi kazanan firmalardan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hiç gelmedi.

Yarım milyarlık ihale

2024 yılı ihale bedeli 102 milyon TL, 2025 yılı 150 milyon TL olarak bildirildi. 2026 için 300 milyon TL ihale bedeli belirlense de soruşturma sürdüğü için ihale yapılmadı.

Olimpiyat standardı şartı

Spor Şehri İstanbul Projesi Koordinatörü 4 idealist öğretmenin İstanbul Valiliği’ne yaptıkları ihbara göre durum şöyle: “İhalede federasyon onayı şartıyla belli firmaları işaret edilip, yerel tedarikçilerin önü kesiliyor. Dünya, Avrupa ve olimpiyat oyunları standartları, okullar için gereksiz derecede yüksek olup, okulların ihtiyaçlarıyla örtüşmüyor. Okulların fiziki koşulları ve öğrenci profilleri düşünüldüğünde, bazı malzemeleri sadece profesyonel sporcu kulüpleri kullanabilir.”

Alımları kimse denetlemiyor

“Depolardaki stoklar göz önünde bulundurulmadan yeni alımlar yapılıyor. İhale şartnamesi önceki yıllarda ihaleyi kazanan şirketlere gönderilip, onların isteklerine göre düzenlendi. Malzemeler teslim alınırken denetim yapılmayıp, usulsüzlüklere zemin hazırlandı. Rezerv adı altında okulların ihtiyacının çok üzerinde hatta iki kat fazla malzeme alınıp, kamu kaynakları amaç dışında kullanıldı. Spor malzemeler atıl duruma düşürülüp, israf ediliyor.”

Neler olmuş neler?

Satranç malzemeleri kayıp

MEB, okullardan satranç dersini kaldırmıştı. İstanbul'daki okullara bu projeyle binlerce satranç takımı alındı. Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu’nda 6 üye olması gerekirken satın alımları tek imzayla beden eğitimi öğretmeni C.Ö. yaptı. Okullar için alınan satranç takımlarının resmi kaydı tutulmadı. Son 1 yılda 47 bin satranç takımıyla 20 bin 500 satranç zaman ayarlayıcısı alındı. Önceki yıllarla ilgili tutanak tutulmadığı için alınan satranç sayısı ve nerede oldukları bilinmiyor.

28 bin ahşap ok almışlar!

Spor Şehri İstanbul Projesi için sadece son 6 ayda ciritten jimnastiğe, okçuluktan oryantiringe, tatamiden tenise kadar 119 spor dalında 129 bin 700 spor malzemesi alındı. En çok alım yapılan malzemeler; 97 bin masa tenisi topu, 54 bin antrenman yeleği, 34 bin antrenman çanağı, 34 bin antrenman hunisi, 28 bin ahşap ok, 23 bin tatami minderi…

Ortaya çıkaranlar sürüldü

Soruşturma sürerken kamu zararını önlemeye çalışan ve yolsuzluk iddialarını kanıtlamak için müfettişlere çok sayıda belge sunan dört idealist öğretmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki komisyondan çıkarıldı. Devletin zarara uğramaması için sorumluluk alan öğretmenler, okullarına geri gönderildi. Suçlamaların odağındaki beden eğitimi öğretmeni C.Ö., şube müdürü A.N.Ç. ve İ.N. görevde kaldı. İhale şartname hazırlama yetkisi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınıp, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne verildi.