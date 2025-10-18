Zonguldak’ta, Erdemir Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisi Uygar T.U. (16), arkadaşıyla tuvalete gittiği sırada Berk E. yanlarına gelerek sigara istedi. Uygar T.U. sigara kullanmadığını söyleyip uzaklaşmak isterken, Berk E. yumruk atarak arkadaşını yere düşürdü. Olayı gören diğer öğrenciler ve öğretmenler araya girerek tarafları ayırdı.
ÇENESİ VE DİŞLERİ KIRILDI
Dişinin kırıldığı görülen Uygar T.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen Uygar T.U., önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.
SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Berk E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berk E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.