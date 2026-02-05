Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda tuvaletlere kamera yerleştirildiği iddiaları üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K. görevden alınarak başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün incelemesinin ardından tuvaletlerdeki kameralar da kaldırıldı. Bunun üzerine Okul Aile Birliği yönetimi ve sınıf temsilcisi veliler, Vali Abdullah Erin ile görüşerek okul müdürünün yeniden görevine döndürülmesini istedi.

'VELİLERİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA KAMERA ALIP YERLEŞTİRİLDİ'

Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Çalışkan, Vali Abdullah Erin ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yapılan hizmetlerin bu şekilde değerlendirilip kamuoyuna yansıması gerçekten bizi son derece üzdü. Oysaki çocuklar bizlerin her şeyi. Okul Aile Birliği olarak velilerin istekleri doğrultusunda kamera alınıp yerleştirildi. Akran zorbalığını önlemek, orada olabilecek vahim olayların önünü almak amacıyla iyi niyetle yapılmış bir hizmettir. Bir öğrencinin ablasının abartarak basına yansıtması ve konuşması, hem okul adına hem resmi kurum adına üzüntü yaratmaktadır. Resmi bir kurumun adının ve 30 yılı aşkın deneyimli eğitimcinin kamuoyu önüne atılması vahim bir durumdur. Müdürümüzün okula iade edilmesini istiyoruz. 560 veliyi buraya çağırmadık. Okuldaki sınıf temsilcisi velilerimizle buraya geldik. Bunu açıklamak zorunda kaldık. Valimizle görüştük. Desteklerini yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı.