Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. 1 Eylül’de birinci sınıflar, 8 Eylül’de ise tüm öğrenciler ders başı yapacak.

Okulların açılmasına kısa süre kala, velilerin okul alışveriş telaşı hız kazandı. Bu yıl özellikle çanta ve kırtasiye ürünlerinde dikkat çeken fiyat artışları, bütçeleri zorlamaya başladı.

E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, ağustos ayının başında yapılan okul alışverişleri geçen yıla kıyasla yüzde 45 arttı.

NTV’den Uğurcan Gökçen’in haberine göre, Çanta kategorisinde temmuz ayına göre ciro yüzde 83 yükseldi. Kırtasiye ürünlerinde artış oranı yüzde 60 olurken, kitap grubundaki yükseliş yüzde 25’te kaldı. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı bu yıl 750 liraya çıktı.

ÇANTALARA YÜZDE 30 İLE 60 ARASINDA ZAM

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin erken alışverişe yöneldiğini belirterek, “Çanta sektöründe ve kırtasiye ürünlerinde ciddi yükselişler var. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam yapıldı” dedi.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okul alışverişlerinin daha da hızlanacağını öngörüyor. Ancak alışverişi son dakikaya bırakan velilere uyarı yapılıyor: Fiyatların ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.