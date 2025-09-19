Van’ın İpekyolu ilçesinde bir okulda bıçaklı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen R.A. ile husumeti bulunan bir kişi, akşam saatlerinde bıçakla okula geldi.

2 ÖĞRETMENİ YARALADI

Husumetli olduğu öğretmenin isminin yazılı olduğu sınıfa giren saldırgan, sınıfta görevli Türkçe öğretmeni E.Ş’yi karnından bıçakladı. Olay sırasında saldırganı durdurmaya çalışan öğretmen R.Y.İ. de elinden yaralandı.

Öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, ihbar üzerine okula gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı 2 öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan dolayı tedirginlik yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi.