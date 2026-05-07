AKP ve MHP okullarda güvenlik ve temizlik için verilen kanun teklifinin gündeme alınmasını da reddetti. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın teklifi, okullara 65 bin güvenlik görevlisi ile 100 bin hizmetli alınmasını öngörüyordu. Özçağdaş, “İktidar partisi bu ülkenin çocuklarına sahip çıkmıyor’’ dedi.

60 BİN OKUL

Türkiye genelinde 60 bin okulda temizlik sorunu ve güvenlikçi açığını ortadan kaldıracak kanun teklifini 1 Ekim 2025’te Meclis’e veren Özçağdaş, Milli Eğitim Komisyonu’nda bekletilen teklifini doğrudan Genel Kurul gündemine getirdi.

Ancak gündeme alınması önerisi kabul görmedi. Suat Özçağdaş “60 bin civarında okulumuzda 15 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenimiz var. Maalesef öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın güvenliğini sağlayamıyoruz, temizlik de sağlanamıyor” dedi.

Özçağdaş, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Okullarda eğitilmiş kişilerden oluşan güvenlik kadrosu ihdas edilmeli” dediğini hatırlatarak “Bu ülkenin güvenlik alanında görev yapmış insanlarına pedagojisi üzerine ders ve eğitimler vererek okullarımızın güvenliğini artırmak zorundayız” dedi.