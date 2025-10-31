Sosyal medyada Koyunluca İlkokulunda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B'nin okulda görevli bir temizlik personeli tarafından darbedilerek yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan Z.S. (45) isimli kadın, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Avukat Cemil Çiçek'e ismini vermek istemeyen bir vatandaş tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba Cemil bey ben Şanlıurfa Harran Koyunluca ilköğretimde yüzüne sigara söndürülüyor, işkence ediliyor. Milli eğitim olayı kapatıyor. Öğrenci ailesi köyde fakir ve güçsüz olduklarından dolayı şikâyetçi olamıyorlar. Lütfen ismimi gizli tutarak yayınlar mısınız."

Avukat Çiçek: "En Ağır Bedeli Ödeyene Kadar Peşindeyim"

Mesajı ve yüzü yanmış öğrencinin görselini yayınlayan Avukat Cemil Çiçek, olayın doğru olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Çiçek, hademenin çocuğu dövdüğünü ve tehditler savurduğunu da iddia etti.

Av. Cemil Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hademeye hitaben şunları söyledi:

"Bu olayı büyük bir vicdani sorumlulukla ifşa ediyorum!

Şanlıurfa Harran’a bağlı Koyunluca ilkokulu’nda görevli aşağılık bir temizlik görevlisi, bu minik öğrencimizin yüzünde sigara söndürerek işkence etmiş. Araştırdım, olay doğru. Hatta gözünün hemen altında söndürmüş! Aile fakir, güçsüz ve yoksul olduğu için şikayetçi olamamış. Bununla da kalmamış.

Hademe, çocuğu dövmüş! Üstelik tehditler savurmuş. Ulan sen benim elime düştün! En ağır bedeli ödeyene kadar peşindeyim! Eğer sen adamsan beni de tehdit edersin! Bu çocuğumuz derhal koruma altına alınmalı! Koyunluca ilkokulundaki temizlik görevlisi meslekten derhal ihraç edilip tutuklanmalı!"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan olayla ilgili olarak, Milli Eğitim ve adli makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyu, küçük öğrencinin koruma altına alınmasını ve iddia edilen hademe hakkında derhal işlem yapılmasını bekliyor.⁩