Olay, 5 Kasım Çarşamba günü okulda yaşandı. İddiaya göre, bir öğretmen sınıfta bulunmayan öğrencileri çağırması için B.U.U.’yu görevlendirdi. Merdivenlerden inerken okul müdürüyle karşılaşan öğrenci, herhangi bir konuşma olmadan müdür tarafından yakası tutularak merdivenlerden aşağı itildi.

SKANDAL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, otizmli öğrencinin merdivenlerden düşerek yuvarlandığı anlar açıkça görülüyor. Ailenin iddiasına göre, müdür olayın ardından ne ilk yardımda bulundu ne de ambulans çağırdı. Yaralanan çocuk, kendi imkânlarıyla eve döndü.

Birgün Gazetesi’nin haberine göre, öğrencinin annesi Derya Yavuz, oğlunun eve üzeri toz içinde geldiğini belirterek, “Kolunu, kafasını tutuyordu. Ne olduğunu sorduğumda, ‘Müdür beni itti’ dedi. Hemen müdürü aradım ama telefonu açmadı” ifadelerini kullandı.

Yavuz, ertesi gün okul yönetiminden kamera görüntülerini talep ederek izlediğini, ardından jandarmayı arayıp suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"AÇIĞA ALINDI DEDİLER AMA ALINMAMIŞ"

Anne Yavuz, müdür hakkında daha önce de Milli Eğitim’e şikâyetlerde bulunduğunu, ancak sonuç alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişi daha önce de çocuğuma kötü davrandı, hakaret etti. Oğlum otizmli olduğu için hep biz suçlu gösterildik. ‘Açığa alındı’ dediler ama alınmamış. Sadece başka bir okula göndermişler, hâlâ görevde.”

OTİZMLİLER DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Olayın ardından Otizmliler Dayanışma ve Hakları Derneği, yazılı bir açıklama yaparak kamera kayıtlarının eksiksiz şekilde savcılığa teslim edilmesini ve sorumlular hakkında idari ve cezai işlemlerin derhal başlatılmasını istedi.

Açıklamada, fiziksel şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu olay yalnızca bir çocuğa yönelmiş bir şiddet değildir; toplumun vicdanına, eğitim hakkına ve insan onuruna yönelik bir saldırıdır. Bir okul müdürünün eğitimle yükümlü olduğu bir çocuğa fiziksel şiddet uygulaması asla kabul edilemez.”

Dernek, tüm öğretmen ve yöneticilere otizm farkındalığı ve özel eğitim konusunda zorunlu hizmet içi eğitim verilmesi, okullarda bağımsız denetim mekanizmaları ve psikolojik destek birimlerinin kurulması çağrısında bulundu.

Açıklama, “Bu olayın unutulmasına izin vermeyeceğiz, adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” sözleriyle sona erdi.