Levi, okuldan sonra arkadaşlarıyla vakit geçiren sıradan ve sağlıklı bir gençti. Ancak akşam saatlerinde mide bulantısı, iştahsızlık ve halsizlik başladı. Annesi Norliah Syer-Peterson, ertesi gün doktora götürmek için randevu aldı.

Ancak gece 01.30 suların banyodan gelen bir sesle uyandı. Oğlu Levi kusmaya başlamış ve nefes almakta zorlanıyordu. Kısa süre sonra bilinci karıştı ve anlamsız konuşmaya başladı. Panikle ambulansı arayan anne, "O kadar kötüydü ki bana 'Anne, ölecek miyim?' dedi. Elbette 'hayır' dedik ama..." sözleriyle o anları anlattı.

ONLARCA DOKTOR SAATLERCE MÜDAHAL ETTİ

Levi, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaklaşık 60 doktor ve uzman tarafından 6 saat boyunca müdahale edildi. Ancak kalbi durdu; doktorlar 90 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Vücudunda mor lekeler çıkmış, akciğerlerinden sıvı boşaltılmıştı.

Doktorlar, Levi'nin meningokokal Tip B bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle gelişen sepsis sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk belirtilerin başlamasından yalnızca 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Anne Norliah, "Doktorlar ve sağlık çalışanları her şeyi yaptı. Ama doktor bana 'Bu hastalık vücudu tsunami gibi sarıyor' dedi" ifadelerini kullandı. Şimdi ise ailelere sesleniyor: "Lütfen bu hastalık hakkında bilgi sahibi olun. Aşı zamanı geldiğinde geç kalmayın. Levi'yi bir günde kaybettim."