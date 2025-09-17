Son yıllarda artış gösteren akran zorbalığı ve şiddet olayları, öğrencilerin güvenliği ve psikolojik sağlığı açısından ciddi kaygılara yol açıyor. Son örnek İstanbul Maltepe’de yaşandı. İddiaya göre, aynı okulda okuyan bir grup genç kız, 9. sınıf öğrencisini sözlü olarak hedef aldıktan sonra darp etti. Saldırı sırasında küfürler savurulurken olay anı sınıfta bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp edilen öğrencinin ailesi, kızlarını hastaneye götürerek darp raporu aldı ve polise başvurdu. Baba, “Kızım ölebilirdi. Adalet istiyoruz” diyerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR

Uzmanlar, akran zorbalığının yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmadığını, psikolojik ve dijital boyutlarıyla da öğrencilerin hayatını derinden etkilediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz aylarda akranları tarafından saldırıya uğrayan çocuklar yaşamını yitirirken Minguzzi davası bu konuda sembol bir dava oldu.

BAKANLIĞA SESLENDİLER

Yapılan araştırmalara göre, her üç çocuktan biri hayatının bir döneminde akran zorbalığına maruz kalıyor. Uzmanlara göre bu durum, çocuklarda travmaya, okul başarısında düşüşe ve sosyal uyum problemlerine yol açabiliyor.

Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları ise Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak okullarda önleyici politikaların geliştirilmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve öğrenci güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguluyor.