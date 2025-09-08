İstanbul pazartesi sabahına sağanak yağış ve kentteki ablukalarla başladı.

Sağanak yağışın başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

SAĞANAK VE TRAFİK AYNI ANDA BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim döneminin tüm sınıf kademelerinde bugün başlamasının da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu 08.00 itibariyle yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 60'a ulaştı.

İSTANBUL ABLUKA ALTINDA

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum kararı ve kayyum heyetinin başkanlığa geleceğini açıklamasının ardından il binası çevresinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Polis ekipleri Sarıyer çevresinde geniş önlem alırken ilgili bölge ve bağlantı yollarında da trafik durma noktasına geldi.