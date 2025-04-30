Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin burada, haziran başında Kurban Bayramı olması nedeniyle kamuoyunda tartışılan yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceğine dair iddialara da net yanıt verdi verdi.

Okulların hukuken 180 iş günü açık olması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Bilmeden konuşanlar erken tatil yapılsın, yeni eğitim yılı da erkenden başlasın diyor ama bu başka bir hesap. Bu yılın 180 iş günü tamamlanmadan erken tatil hukuken mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sınav takvimlerinin de bu plana göre yapıldığının altını çizen Milli Eğitim Bakanı, "Bayramdan sonra sadece iki haftalık bir süreç kalıyor, bu nedenle erken tatil gündemimizde yok" dedi.

Bugün 1381 engelli öğretmen atamasının yapıldığını hatırlatan Tekin, atamaların hayırlı olmasını diledi.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA KPSS YOK

Bakan Tekin, "Öğretmenlerin belirlenmesi süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Akademisi yöntemi de devreye girecek. Ona ilişkin bir detayları da paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine, geçen yıl öğretmen istihdam süreci ile ilgili köklü bir değişiklik yaptıklarını hatırlattı.

Geçen yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girenlerin mağduriyet yaşamaması için bu yıl son kez bu sınav ile öğretmen atamasının yapılacağını belirten Tekin, "Önümüzdeki temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'yla (AGS) da öğretmen ataması yapacağız ve bu yıl öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS yapılmayacak dedik. Yani son öğretmen adayı arkadaşlarımız için söylüyorum. Son KPSS geçtiğimiz yıl yapıldı ve artık öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS sınavı yapılmayacak" ifadesini kullandı.

MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

Tekin, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu Milli Eğitim Bakanlığına 25 bin kadro ayrıldığını hatırlatarak, "2024 yılında KPSS'ye giren öğretmen adayı arkadaşlarımız için 15 bin kadro tahsisi yaptık. Temmuz ayında yapılacak AGS ile aramıza katılacak arkadaşlarımız için ise 10 bin" dedi.

Tekin, "Şu anda bu yıl yapacağımız uygulamayla öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizması tamamen kalkıyor. Önümüzdeki dönemde AGS ile beraber artık öğretmen adayı arkadaşlarımızın çoklu değerlendirmeye tabi tutulduğu başka bir sistem başlıyor, o ayrı bir mekanizma." diye konuştu.

'4 OKULU BOŞALTTIK'

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından okulların fiziki durumlarını depreme karşı güçlendirme ve afet eğitimine dair yeni bir planlamanın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hemen il müdürleriyle koordinasyon oluşturduklarını, İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerinin ardından okulların ihtiyaç halinde kullanılabilmesi açısından 2 gün tatil edildiğini anımsattı.

'LİSE EĞİTİMİNİN 3 YILA İNECEĞİ' İDDİASI

Bakan Tekin, "4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin sonlanacağı ve liselerde eğitimin 3 yıla düşeceği" iddialarına ilişkin soru üzerine, bu konunun kamuoyunda tartışıldığını söyledi.

Bu konuda, mesleki ve teknik eğitim anlamında sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün kendilerini nitelikle eleman bulamama konusunda eleştirdiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan formüller var. Yani lise eğitimi totalde 12 yıllık, eğitimle ilgili bir karar söz konusu değil. Ama bazı öğrenciler için önerilen modeller arasında 4 artı 4 artı üçüncü 4 ile ilgili 2 yıl olsun, 3 yıl olsun, yani mesleki eğitime yönlendirilsin çocuklar gibi tartışmalar var. Biz, bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa, bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kabinede istişare ederiz ve ondan sonra bir karar almamız gerekirse alırız. Şu an alınmış bir kararımız yok. Sadece bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz diyelim."

Tekin, bu yıl okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruya karşılık, bunun hukuken mümkün olmadığını, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini, bu konuyla ilgili bir planlamalarının olmadığını söyledi.

'JAMMER' AÇIKLAMASI

Bakan Tekin, "Bakanlık'ta jammer kullanıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili jammer iddialarına yanıt veren Bakan Tekin, "Ben bugüne kadar jammer görmedim, kullanmadım. Ancak sınav güvenliği için sabit sistemler kullanılıyor. Bu sistemler de devletin güvenlik kurumlarının bilgisi ve onayı dahilinde" açıklamasında bulundu.