Marmara Bölgesi dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarılar sabahın ilk ışıklarıyla gerçeğe dönüştü. Saat 06.00 sularında yağmur yerini kara bıraktı. Özellikle kentin batı yakasında (Silivri ve Çatalca) etkili olan yağış, kısa sürede iç kesimlere yayılmaya başladı.

EĞİTİME ARA

İstanbul Valiliği, dün gece geç saatlerde aldığı kararla megakentte eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, tüm resmi ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği belirtildi.

HAVA YOLUNDA 'KAR' ENGELİ

Olumsuz hava koşulları sadece kara ulaşımını değil, hava ulaşımını da vurdu. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle olası aksaklıkların önüne geçmek adına 54 seferini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Yolcuların uçuşlarını kontrol etmeden havalimanına gitmemeleri istendi.

İBB Cep Trafik verilerine göre, her Pazartesi %90’ları zorlayan yoğunluk, bu sabah %56 seviyelerinde seyretti.