Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Mustafa Çiftçi ve Yusuf Tekin başkanlığında Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İl düzeyinde yapılan değerlendirme toplantısında, emniyet ve eğitim yetkilileri de hazır bulundu.

SİSTEMLER GÜNCELLENECEK

Alınan kararlar kapsamında, okul içi ve çevresindeki güvenlik önlemleri detaylı şekilde gözden geçirildi. Giriş-çıkış düzenlemeleri, ziyaretçi kabul süreçleri, güvenlik kameraları ve servis güzergahları yeniden ele alındı. Okul çevrelerinde görev yapan güvenlik güçlerinin sayısının artırılması ve riskli bölgelerde hem sabit hem de devriye ekiplerin güçlendirilmesi planlandı.

Hatipoğlu, okullarda güvenlik bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının daha kapsamlı hale getirileceğini belirterek, olası kriz durumlarında okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun daha hızlı ve etkin işlemesi için mevcut sistemlerin de yeniden düzenleneceğini ifade etti.