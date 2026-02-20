Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ildeki öğretmenlere “Ramazan Etkinlikleri” kitapçığı gönderildi ve “Yapılması gerekenler” sıralandı. Ortaokul öğrencilerine Osmanlı geleneği “Tembihname” okutulacak.

HERKES KATILSIN

Ramazan etkinlik kitabında tembihnameler için “Sokakta halka okunur; camilerde, mahallelerde ve hanlarda duyurulurdu. Camiler mahyalarla süslenir, ev hanımları evlerde hazırlıklarını yapar, duvarlar tembihnamelerle donatılırdı” denildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler Ramazan tembihnamesi hazırlayacak. Sosyal, dini ve ekonomik önerileri olacak. Gruptaki tüm öğrencilerin çalışmaya katkı sunması istenecek. Önerilerin günümüz toplumunun özellikleri ve beklentilerine uygun olarak hazırlanması da istendi ve “Öneriler toplumdaki hiçbir kesime yönelik olumsuz ifade ve yargılar içermemelidir” denildi.

CAMİLERE GELE!

MEB’in talimatına göre Osmanlı dönemindeki tembihnamedeki “Padişahımızın bazı camileri teşrifi ihtimal dâhilinde bulunduğundan, herkes vazifesini en iyi şekilde ifa ede ve saygıda kusur etmeye. Herkes camilere gele.

İşi icabı bir yere gidip gelen hademelerden başka kimseler teravih namazında dükkânlarda oturmaya” notları benzeri yazılacak.