Dünya çapında değişime uğrayan iş ve işçi ihtiyaçları kapsamında meslek gruplarının kazanç tabloları ortaya çıktı. Belirli meslek gruplarına mensup kişilerin aldıkları maaşlar ile diğerlerinden ayrı bir noktaya yükseldiği görüldü. Son yıllarda en çok parayı kazandıran meslekler belli oldu. Avrupa'da bu mesleklerin yıllık 41 milyon TL'ye kadar gelir sağladığı belirlendi.

AVRUPA'DA EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER

Yenilenen ve teknolojiye ayak uyduran dünya düzeninde belirli meslek grupları ön plana çıkmaya devam ediyor. Yıllık bazda maaşların ortaya çıkması ile ilginin yöneldiği en çok kazandıran meslekler listesi belli oldu. İlk sırada yer alan meslek okulda eğitimi verilmese de yıllık 41 milyon TL'ye kadar kazanç sağlıyor. İşte valizlere sığmayacak kadar para kazandıran o meslekler:

CEO (CHİEF EXECUTİVE OFFİCER)

Meslek grupları içerisinde listenin lideri şirketlerin CEO'ları oldu. Şirketlerin kaderini ellerinde barındıran CEO'lar küresel çapta bir firmada 800 bin dolar ile 1 milyon 200 bin dolar arasında maaş alabiliyor. Bu da 41 milyon TL gibi bir ortalamaya denk geliyor.

YATIRIM BANKACISI

Avrupa'da yatırım bankacıları primleri ile birlikte yıllık düzeyde 500 bin dolar sınırını zorlayabiliyor. Satın alımlarda kilit noktadaki kurumsal avukatların net maaş kazançları ise 250 bin dolar barajının üzerinde.

PSİKİYATRİST

Dünya çapında maaş bazında yükseliş yaşayan psikiyatristler ise yıllık ortalama gelir düzeyi 250 bin dolar bandında olan bir diğer meslek grubu oldu.

ANESTEZİ UZMANI

Kısa süren ancak incelik isteyen ve oldukça zor bir meslek olan anestezi uzmanlığı için Avrupa'da belirlenen ortalama yıllık maaş bandı ise 38 bin dolar ile 450 bin dolar aralığında değişim gösteriyor.

BEYİN CERRAHI VE KARDİYOLOG

Tıp dünyasının saygın meslekleri olan beyin cerrahisi ve kardiyoloji alanında uzmanlığını eline almış kişiler için Avrupa'da belirlenen maaş aralığı yıllık 400 bin dolar ile 600 bin dolar arasında değişim gösteriyor.

AI MİMARI VE MÜHENDİSİ

Yapay zeka tasarımında çalışan AI mimar ve mühendisleri son yıllarda revaçta olsa da 2026 yılına en hızlı yükselişini yaşadı. 2026 yılında Avrupa'da AI mimar ve mühendisleri için belirlenen yıllık maaş aralığı 190 dolar ile 400 bin dolar arasında değişiyor.