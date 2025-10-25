Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı ilçe müdürlükleri, okul müdürlerine WhatsApp üzerinden dikkat çeken bir talimat iletti.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve kurtuluş günleri gibi resmi etkinliklerde, Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk, soluna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri asılması zorunlu kılındı.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, yazılı bir yönetmelik ya da genelgeye dayanmayan bu uygulama, bağlayıcı nitelikte okul müdürlerine iletildi.

Eğitim-İş Sendikası, söz konusu talimatın okulları “siyasi propaganda alanına çevirdiğini” belirtti. Benzer tartışmalar daha önce 15 Temmuz anmalarında da yaşanmış, bazı okullarda Atatürk posterlerinin kaldırıldığı iddia edilmişti.

Ancak bu kez doğrudan milli bayramları kapsayan bir talimat gönderildi.

CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, söz konusu uygulamayı “partizan bir dayatma” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda ‘Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır’ talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır,” dedi.

Özçağdaş, Türk Bayrağı Kanunu ve Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nde Cumhurbaşkanı posterine dair hiçbir hüküm bulunmadığını vurguladı: “Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir. Bu durum, devletin tarafsızlığı ilkesinin ihlalidir. Okullar propaganda sahnesi değildir; eğitim, bilimsel düşünce ve Cumhuriyet sevgisi öğretir.” CHP’li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na “keyfi talimatı derhal geri çekin” çağrısı yaptı.

EĞİTİM-İŞ: ATATÜRK KİMSEYLE KIYASLANAMAZ

Eğitim-İş Sendikası da sert bir açıklama yayımlayarak, talimatın “devletin tarafsızlık ilkesine aykırı” olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir makamla kıyaslanamaz. Atatürk posteri ile yürürlükteki partili Cumhurbaşkanı’nın posterini aynı düzleme koymak hem tarihsel gerçeklerle hem de devlet geleneğiyle bağdaşmamaktadır,” denildi.

Eğitim-İş ayrıca 17 bin üyesini eyleme çağırdı ve “Atatürk’ün adının yanına siyasal kimliklerin değil, milletimizin ortak değerlerinin yakışacağını” vurguladı.

CHP’li siyasetçiler ve eğitim sendikaları, uygulamayı “eğitimde siyasallaşmanın yeni örneği” olarak değerlendirirken, iktidar cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.