Devlet okullarında 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesi başlayan "kayıt ücreti" şikayetleri sürüyor.

Birçok devlet okulunda "bağış" adı altında kayıt ücreti talep edildiği belirtilirken velilerin 20 bin liraya varan peşinatlarla karşı karşıya kaldığı, resmi beyanlara rağmen uygulamanın sürdüğü iddia edildi.

Tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, tv100'e "kayıt ücretleri"yle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlık olarak, herhangi bir isim adı altında kayıt parasının alınmayacağını defalarca kamuoyuyla paylaştık ve sene başı eğitim öğretim hazırlık genelgemizin 17. maddesine de yer verdik.

Kayıt parası için herhangi bir velinin okul idaresi ile görüşmesini gerektirecek bir durum yok, çünkü öğrenciler okula otomatik kayıt edilir.

Yine de iddialı edildiği gibi bir olumsuz durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalarını belirttik."