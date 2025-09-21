Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, söz konusu denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla kontrol görevlilerince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda arzında bulunan işletmelerin teknik ve hijyenik koşulları ve diğer hususlarda mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.

KAREKOD UYGULAMASI BAŞLATILDI

Açıklamada, okullardaki gıda işletmelerine yönelik kontrolün önemine işaret edilerek karekod uygulamasının başladığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli velilerimiz, 'karekod uygulaması' ile işletmelerin denetim süreçlerini şeffaf şekilde paylaşıyor, gıda güvenilirliğini birlikte sağlıyoruz. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile kontrol sizde!"