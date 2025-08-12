Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerinde köklü bir değişiklik yapılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, tüm öğrenciler belirlenen forma modelini giyecek, özel işaret, baskı ve desen gibi ayrıntılara yer verilmeyecek. Okulların forma görselleri resmi internet sitelerinde yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

FORMANIN GÖRSELİ OKULUN SİTESİNDE YAYIMLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerinde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyeceğini belirterek, "Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz." dedi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

ÖZEL İŞARET, BASKI, DESEN OLMAYACAK

Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.

4 YIL DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek.