Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan acı okul saldırıları, Türkiye’nin eğitim güvenliği politikasında köklü bir değişimi beraberinde getirdi...

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan yeni protokol kapsamında, halihazırda sadece 1000 okulun dahil olduğu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 55 bin okulun tamamını kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Kurulacak zorunlu kamera altyapısıyla Türkiye’nin tüm okulları emniyet birimlerinin dijital takibine açılırken, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı polis merkezlerinden 7/24 kesintisiz izleme ve anlık müdahale dönemi başlıyor."

EKİP ARACI BEKLEYECEK

Okullarda risk oluşturabilecek öğrenciler için risk değerlendirme puan sistemi daha sıkı uygulanacak. Risk puanı yüksek okullarda kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, giriş-çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bekletilmesi, okulun güvenlik kameralarıyla izlenmesi ve bu kameraların KGYS’ye bağlanması sağlanacak.

TGRT'de yer alan habere göre MEB, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında kişisel bilgi ve veri paylaşımı için yasal çalışma yapılacak. Bakan Yusuf Tekin, "18 milyon öğrenci, yaklaşık 1.2 milyon personel, yaklaşık 75 bin okul, 100 küsur bini aşan kurum; bütün bunların hepsi bize bir veri havuzu sunuyor ve bu kadar büyük şey üzerinden analiz yapmak, anomalileri tespit etmek, politika geliştirmek artık manuel yöntemlerle mümkün değil. İş yapmak isteyen yöneticiye bütün verilerin sunulduğu bir ekran var"ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyona verdiği bilgide, İçişleri Bakanlığı ile protokol yaptıklarını, okullardaki güvenlik kameralarının "KGYS" dedikleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne otomatik olarak entegre edileceğini dile getirdi.

Tekin, "Bundan sonra bütün okullarımızın standart yapı şartnamesinde bu şey olacak, bütün okullar bağlanmış olacak yani bütün okullar gözlenmiş olacak artık" dedi.