Türkiye'nin farklı illerindeki devlet okullarında yılbaşı karşıtı videolar çekilerek okul yönetimlerinin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına tepkiler büyüyor. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, bu uygulamaların çocukları hedef alan sistematik bir ayrımcılık ve ötekileştirme faaliyeti olduğunu vurguladı.

“DİN DEVLETİ OLAN ÜLKELERDE BİLE GÖRÜLMEYEN BİR AYRIMCILIK”

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Türkiye’nin farklı kentlerindeki okullarda yılbaşı kutlamalarına karşı videolar çekilip okul yönetimlerinin kurumsal hesaplarından paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu uygulamaların çocukları hedef alan sistematik bir ideolojik kampanyaya dönüştüğünü belirten Rona, “Din devleti durumundaki ülkelerde dahi rastlanmayan bir suçlama ve ayrımcılık, bugün devlet okullarında ve çocuklar alet edilerek yayılıyor” dedi.

Bu tür organizasyonların masum gibi gösterildiğini ancak toplumun yılbaşını kutlayan kesimlerinin bilinçli biçimde düşmanlaştırıldığını vurgulayan Rona, yurttaşların dine ihanet etmiş ya da başka inançların etkisi altına girmiş gibi hedef haline getirildiğini ifade etti. “Mahalle baskısı öyle bir noktaya taşınıyor ki, ‘Müslüman yılbaşını kutlamaz’ gibi kesin yargılarla toplum keskin biçimde ayrıştırılıyor. Oysa bu büyük bir yalandır” diye konuştu.

“OKULLAR PROPAGANDA ALANI DEĞİLDİR, BU AÇIK BİR SUÇTUR”

Yılbaşı kutlamalarının dine aykırı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rona, dünyada bu görüşü savunan tek ülkenin Suudi Arabistan olduğunu hatırlattı. Diğer tüm İslam ülkelerinde yılbaşı kutlamaları için devlet eliyle hazırlıklar yapıldığını belirten Rona, Türkiye’de ise çocukların bu tartışmanın merkezine çekildiğine dikkat çekti.

Eğitim programlarının hiçbir yerinde okullara ve öğretmenlere bu yönde bir sorumluluk yüklenmediğini vurgulayan Rona, “Buna rağmen okulların ve öğrencilerin gerici propagandaya alet edilmesi, kamplaşma ve ayrışmanın çocuk yaşta zihinlere yerleştirilmesi açıkça suçtur” dedi. Tarikatların imam hatip okulları ve ÇEDES kapsamında yürüttükleri projelerin eğitimdeki karanlık hedefleri gözler önüne serdiğini söyleyen Rona, “Çocuklardan ve okullardan karanlık ellerinizi çekin. Okullar halkındır, tarikatların değil” çağrısında bulundu.