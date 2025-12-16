Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerinin yer aldığı WhatsApp gruplarına yılbaşı etkinliklerini kısıtlayan mesajlar gönderildiği ortaya çıktı. Gönderilen mesajlarda okullarda yılbaşı ve Noel temalı etkinliklerin yapılmaması istendi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, mesajda, bu tür etkinliklerin Millî Eğitim Bakanlığı müfredatında yer almadığı vurgulandı.
İletide, “Noel, yılbaşı çekilişi ve benzeri içeriklere sahip etkinliklerin eğitim ortamlarında düzenlenmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi” talep edilirken, tüm çalışmaların “millî, kültürel ve pedagojik değerler doğrultusunda, müfredat hedefleriyle uyumlu şekilde planlanması gerektiği” ifade edildi.