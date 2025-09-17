Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Olay, 5 Nisan Mahallesi’ndeki Hürriyet İlkokulu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, nöbetçi öğretmen R.S. teneffüste kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Kavga sırasında bir öğrencinin boğazında tırnak izi oluştu. Durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek öğretmen R.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmayı sonlandırmaya çalışanlar olmasına rağmen veli, R.S.’ye tokat attı.

Saldırı anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı iddia edilen öğretmen, okula gitmekten çekinirken, şikayeti üzerine veli gözaltına alındı.