2024 yılının başlarında Rudy Arora ve Sarthak Dhawan tarafından kurulan Turbo AI, ders kayıtlarından PDF dosyalarına kadar her türlü materyali etkileşimli çalışma notlarına dönüştüren bir yapay zeka aracı olarak geliştirildi. Henüz yirmili yaşlarının başında olan iki girişimci, üniversite yıllarında yaşadıkları ortak bir zorluktan ilham aldı. CEO Sarthak Dhawan, “Ders dinlerken aynı anda not almak çok zordu. Ya öğretmeni dinliyor ya da önemli noktaları kaçırıyordum. Bir gün neden bu işi yapay zekaya bırakmayayım diye düşündüm” sözleriyle fikrin doğuşunu anlattı.

OKULU BIRAKIP İŞE GİRİŞTİLER

Dhawan ve Arora’nın bu fikri kısa sürede gerçeğe dönüştü. İlk olarak Turbolearn adıyla hayata geçirilen uygulama, dersleri kaydedip otomatik olarak özetler, bilgi kartları ve deneme soruları oluşturuyordu. Uygulama, Duke ve Northwestern gibi üniversitelerde hızla yayılırken kurucuların eğitimi bırakıp tamamen bu işe odaklanmasına yol açtı. Kısa sürede Harvard, MIT ve UCLA gibi prestijli okullardaki öğrenciler de platformu kullanmaya başladı.

REKOR KULLNICIYA ULAŞTI

Turbo AI, 2025 itibarıyla beş milyon kullanıcıya ulaşırken, günlük 20 bin yeni kayıtla büyümesini sürdürdü. Şirketin yıllık gelirinin sekiz haneli seviyelere çıktığı belirtiliyor. En dikkat çekici nokta ise bu hızlı büyümenin son altı ay içinde gerçekleşmiş olması.

Platform, sadece öğrenciler arasında değil, profesyonel dünyada da popüler hale geldi. Danışmanlar, avukatlar, doktorlar ve finans sektöründe çalışan profesyoneller, uzun raporları veya belgeleri Turbo AI’a yükleyerek özetler oluşturuyor. Bazı kullanıcılar bu özetleri ses formatına çevirip işe giderken dinleyebiliyor.

NOT ALMA ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Turbo AI, klasik not alma süreçlerini tamamen dijitalleştirdi. Kullanıcılar artık sadece ders kayıtlarını değil, PDF dosyalarını, sunum slaytlarını ve YouTube videolarını da yükleyerek sistemden özet ve çalışma materyali oluşturabiliyor. Ayrıca uygulamada yer alan yerleşik sohbet asistanı, karmaşık terimleri anında açıklayabiliyor. Bu özellikler, Turbo AI’ı sıradan bir öğrenme uygulamasından çıkararak, gelişmiş bir yapay zeka destekli eğitim asistanına dönüştürdü.

KÂRLILIĞINI KORUYAN NADİR GİRİŞİMLERDEN BİRİ

Kurucu ortaklar, hızlı büyümeye rağmen şirketin kurulduğu günden bu yana kâr etmeye devam ettiğini belirtiyor. Yalnızca 750 bin dolarlık başlangıç yatırımı alan şirket, büyük fonlara yönelmeden kendi gelir modeliyle ayakta kalmayı tercih etti. Arora, “Kurulduğumuz günden bu yana nakit akışımız pozitif. Bu yüzden büyük yatırımları aceleyle almak istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Los Angeles merkezli 15 kişilik ekibin, üniversitelerdeki öğrenci toplulukları ve içerik üreticileriyle yakın temas halinde olduğu bildirildi. Öğrenciler uygulamayı aylık ortalama 20 dolar karşılığında kullanıyor. Şirket, son dönemde farklı meslek gruplarını da kapsayacak yeni abonelik modelleri üzerinde çalışıyor.

YAPAY ZEKADA YENİ NESİL BAŞARI ÖRNEĞİ

Ortaokuldan bu yana birlikte çalışan Arora ve Dhawan, daha önce de büyük kullanıcı kitlelerine ulaşan projelere imza atmıştı. Dhawan’ın geliştirdiği danışmanlık uygulaması UMax, 20 milyon kullanıcıya ulaşmış ve yıllık 6 milyon dolar gelir elde etmişti. Arora ise sosyal medya stratejileriyle milyonlarca kullanıcı çeken kampanyalar yönetmişti.

Bugün Turbo AI, Y Combinator destekli YouLearn gibi güçlü rakiplerine rağmen, yapay zeka destekli not alma ve çalışma araçları arasında en çok tercih edilen platformlardan biri haline geldi. Üniversite sıralarında başlayan bir fikir, kısa sürede milyar dolarlık potansiyel taşıyan bir girişime dönüştü.

Kurucular, hedeflerinin sadece öğrencilere değil, tüm bilgi çalışanlarına etkili ve erişilebilir bir dijital öğrenme deneyimi sunmak olduğunu belirtiyor. Turbo AI, bu vizyonuyla yapay zekanın eğitimdeki en somut başarı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.