İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci tarafından düzenlenen müstehcen fotoğraflar okulu karıştırdı.

İddiaya göre, okulda okuyan bir erkek öğrenci, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını gizlice çekerek dijital ortamda müstehcen şekilde düzenledi.

Görsellerin okul çevresinde yayılmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler büyük tepki gösterdi.

'MAHREMİYET KUTSALDIR'

Sabah saatlerinde çok sayıda öğrenci okulun önünde toplanarak skandal olayı protesto etti.

Ellerinde pankartlarla "Adalet istiyoruz" ve "Mahremiyet kutsaldır" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, okul yönetiminden ve yetkililerden gereken cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Öğrenciler, "Bu davranış bir şaka değil, suçtur" diyerek tepkilerini ifade etti.

VELİ GELDİ, ORTALIK KARIŞTI

Protesto esnasında öğrencinin velisi de okul önüne geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, veli ile bazı öğrenciler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri ve öğretmenler müdahale etti.