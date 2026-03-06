Semiha Deniz adlı kadın dün Fatih Kocamustafapaşa’da bir ortaokulun önünde boşanma aşamasında olduğu Emrah Deniz tarafından başından vurularak öldürüldü.

Semiha Deniz'in, 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Emrah Deniz ise cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.

Emrah Deniz, Fatih’te düzenlenen operasyonla yakalandı.

DURUŞMADAN ÇIKIP CİNAYETİ İŞLEDİ

Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada yakalanan katil zanlısı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre Emrah Deniz, cinayetin işlendiği gün Çağlayan Adliyesi’nde görülen “uzaklaştırma kararını ihlal” ve “tehdit” gerekçeleriyle açılan duruşmaya katıldı.

SİLAHI ALIP OLAY YERİNE GİTTİ

İddialara göre duruşma çıkışında kayınbiraderiyle de tartıştı. Bu tartışmanın ardından babasının evine giderek ruhsatsız silahı yanına alıp olay yerine gitti.

"KURMA KOLU ÇEKİLİYMİŞ, UNUTMUŞUM"

Katil zanlısı cinayetle ilgili polise verdiği ifadesinde, çocuklarını görmek amacıyla okulun önüne gittiğini iddia ederek, tesadüfen karşılaştığı Semiha Deniz ile tartıştığını belirtti.

Tartışma sonrası ise o anları şöyle anlattı: "Sinirlenerek cep telefonuyla çekmesini engellemeye çalıştım. Korkutmak için üzerimde bulunan silahı çıkardım, kafasına doğru doğrulttum. Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum. Kafasına doğru iteklerken bir anda patladı."

UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE KALMIŞ

Katil zanlısı olaydan sonra motosikletle kaçtığını belirtti. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının uyuşturucu madde kullanmaktan 15 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. Emrah Deniz, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.