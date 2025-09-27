Danimarka'da düzenlenen Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Derneği'nin 43. Kongresi'nde sunulan çalışmada, yaşları 50'lerin ortasında olan 766 presbiyopi hastası takip edildi. Araştırmacılar, bu hastalara gözlüğün yerine pilokarbin içeren (gözün odaklanmasını kolaylaştıran) ve hafif bir anti enflamatuvar olan diklofenak eklenmiş damlalar verdi.

Çalışmayı yöneten Arjantin'deki Presbiyopi İleri Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Giovanna Benozzi, "Okuma gözlüğü veya cerrahi çözümler sosyal rahatsızlık, kullanım zorluğu ya da komplikasyon riski barındırıyor. Bu nedenle yeni yöntemlere ihtiyaç vardı" dedi.

İLK SAATTE ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLIYOR

Hastalar, damlayı sabah ve altı saat sonra olmak üzere günde iki kez kullandı; gerekirse üçüncü kez de uygulanabildi. Araştırmaya göre ilk damladan bir saat sonra bile hastalar küçük yazıları daha net okuyabildi.

En düşük dozda bile katılımcıların neredeyse tamamı, okuma tablosunda en az iki satır fazlasını görebildi.

Daha yüksek dozlarda ise birçok kişi üç satır ve üzerini okuyabildi.

Bir yıllık düzenli kullanımın sonunda hastaların yüzde 80'inden fazlası, gözlük kullanmadan yakını görmeye devam etti. Etki, birçok kişide bir yılı aşkın süre korundu.

Katılımcıların üçte biri ise geçici görme kararması yaşadı, az sayıda kişide hafif tahriş veya baş ağrısı görüldü. Ancak hiçbir hasta tedaviyi bırakmadı. Araştırmacılar, bu yan etkileri "geçici ve yönetilebilir" olarak sınıflandırdı.

KALICI ÇÖZÜM DEĞİL AMA UMUT VAADEDİYOR

Dr. Benozzi, tedavinin cerrahinin yerine geçmediğini ancak "erişilebilir ve invaziv olmayan bir alternatif" sunduğunu belirterek, "Bu yöntem hastalara esneklik sağlıyor, sürekli gözlüğe uzanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor" dedi.

Bununla birlikte uzmanlar ise temkinli: Çalışma tek merkezde yapıldığı için farklı nüfuslarda aynı sonuçların alınıp alınmayacağı belirsiz. Ayrıca pilokarpinin uzun süreli günlük kullanımının gece görmesini azaltabileceği ya da nadiren retina sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Diklofenak kullanımının da göz yüzeyi üzerinde riskler oluşturabileceği belirtiliyor.