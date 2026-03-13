Yeni nesil uydu verileri ve iklim modellemeleri üzerinde yapılan son araştırmalar, küresel deniz seviyelerinin daha önce öngörülenden çok daha hızlı yükseldiğini ortaya koydu. Bilimsel verilerle desteklenen raporlar, bu durumun yüzyılın ortasına kadar dünya genelinde milyonlarca insanı doğrudan sel riskiyle karşı karşıya bırakacağını gösteriyor.

ÜST SINIRLARA ULAŞTI

Gezegen genelindeki buzulların erime hızı ve okyanus sularının ısınarak genleşmesi, mevcut iklim senaryolarının üst sınırlarına ulaştı. Yapılan son ölçümler, deniz seviyesindeki artışın sadece kıyı erozyonuna değil, aynı zamanda iç kesimlere doğru ilerleyen kalıcı su baskınlarına zemin hazırladığını kanıtladı. Uzmanlar, daha önceki tahminlerin aksine, riskli bölgelerdeki su seviyesinin kritik eşikleri çok daha kısa sürede aşacağını öngörüyor.

MEGA ŞEHİRLER TEHDİT ALTINDA

Yükselen sular, özellikle alçak rakımlı bölgelerde kurulu olan mega kentleri ve tarım arazilerini doğrudan tehdit ediyor. Güneydoğu Asya'daki yoğun nüfuslu havzalar, Pasifik’teki ada devletleri ve Avrupa'nın kuzey kıyılarındaki liman şehirleri, sel riskinin en yüksek olduğu bölgeler olarak sınıflandırılıyor. 2050 yılına kadar, bugüne dek "güvenli" kabul edilen birçok yerleşim alanının her yıl tekrarlayan yıkıcı sel felaketleriyle mücadele etmek zorunda kalacağı belirtildi.

KRİTİK ULAŞIM AĞLARINI İŞLEVSİZ BIRAKABİLİR

Deniz seviyesindeki bu artışın sadece insani yaşam alanlarını değil, küresel tedarik zincirinin merkezinde yer alan limanları, enerji santrallerini ve kritik ulaşım ağlarını da işlevsiz bırakabileceği ifade edildi. Tuzlu suyun tatlı su kaynaklarına karışması ve tarım topraklarının verimsizleşmesi gibi yan etkiler, gıda güvenliğini de tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor.

Yayımlanan veriler, mevcut kıyı savunma sistemlerinin ve altyapı projelerinin yeni yükseliş oranlarına göre revize edilmesinin zorunlu olduğunu gösteriyor.