Okyanus bilimciler, derin denizlerin en gizemli sakinlerinden biri olan ve "uçurumun hayaleti" olarak anılan dev hayalet denizanasını doğal yaşam alanında kaydetmeyi başardı. İlk kez 1899 yılında tanımlanan bu devasa yaratık, aradan geçen bir asırdan fazla sürede zorlu yaşam alanı nedeniyle sadece yaklaşık yüz kez gözlemlenebildi. Schmidt Okyanus Enstitüsü araştırmacıları tarafından Arjantin kıyıları açıklarında gerçekleştirilen bu son keşif, derin deniz ekosistemine dair oldukça sınırlı olan bilgilerimize yeni bir ışık tutuyor.

10 METRELİK KOLLARIYLA GERÇEK BİR DENİZ DEVİ

Denizanası türleri arasında gerçek bir dev olarak kabul edilen Stygiomedusa gigantea, bir metreye ulaşan kubbe çapı ve asıl hayranlık uyandıran 10 metrelik dört devasa ağız bıçağıyla dikkat çekiyor. Akrabalarının çoğunun aksine zehirli dokunaçları bulunmayan bu canlı, avladığı plankton ve küçük organizmaları bu dev bıçaklarıyla sararak etkisiz hale getiriyor. Hayvanın kırmızımsı kahverengi rengi ise derin deniz ışık spektrumunda neredeyse tamamen görünmez olmasını sağlayarak okyanusun karanlığında kusursuz bir kamuflaj imkanı sunuyor.

DERİNLİKLERDEN GELEN SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Normal şartlarda 6.700 metre gibi araştırma ekipmanlarının nadiren ulaşabildiği uç noktalarda yaşayan bu tür, bu kez şaşırtıcı bir şekilde sığ sulara yaklaştı. Arjantin açıklarındaki Colorado-Rawson su altı kanyonu bölgesinde yaklaşık 253 metre derinliğe kadar çıkan denizanası, bu sayede bilim insanlarına yüksek kaliteli video çekimi yapma fırsatı tanıdı. İlginç bir şekilde, ilk keşfinden ancak 60 yıl sonra resmi olarak ayrı bir tür olduğu kabul edilen bu canlı, insanlığın derin deniz sakinleri hakkındaki bilgisinin ne kadar kısıtlı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

BİLİM DÜNYASI İÇİN HALA BÜYÜK BİR GİZEM

Arktik bölgesi hariç dünyanın tüm okyanuslarında, özellikle Antarktika'nın soğuk sularında varlık gösteren bu dev canlı hakkında hala çözülememiş birçok sır bulunuyor. Bilim dünyası; bu gizemli yaratığın ne kadar yaşadığı, zifiri karanlıkta nasıl üreme faaliyetlerini yürüttüğü ve yiyecek kıtlığına rağmen bu devasa boyutlarını nasıl koruduğu gibi temel sorulara henüz yanıt bulabilmiş değil. Her yeni karşılaşma, okyanus derinliklerinin bazı gezegenlerin yüzeyinden bile daha az keşfedilmiş olduğunu ve bu sıra dışı adaptasyonların doğanın en görkemli mucizelerinden biri olduğunu kanıtlıyor.